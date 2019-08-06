06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde yeni sezonun stoper ikilisinin kim olacağı merak ediliyordu. Hazırlık maçlarında defansif hataların ön plana çıktığı Fenerbahçe'de stoper tandemi değişiyor. Sarı-lacivertliler 2 stoperi birden duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 06:56
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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

Yeni sezon öncesi hazırlık etabında takımın gösterdiği defansif performanstan memnun olmayan Ersun Yanal, yönetime 2 stoper takviyesi isteğinde bulunmuştu.

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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!


Sol bek için Kolarov'da mutlu sona yakın olan sarı-lacivertliler, savunmanın göbeğine de iki takviye yapmaya hazırlanıyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!

DANİMARKA ÇETESİ!
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer ile görüşmelerde ufak pürüzler kaldığı öğrenilirken, Danimarkalı'nın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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