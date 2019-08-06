06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi hazır!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde yeni sezonun stoper ikilisinin kim olacağı merak ediliyordu. Hazırlık maçlarında defansif hataların ön plana çıktığı Fenerbahçe'de stoper tandemi değişiyor. Sarı-lacivertliler 2 stoperi birden duyurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 06:56
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