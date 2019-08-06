06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan ve kadro planlaması bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de hareketl, saatler geçiriyor. Son olarak Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:03
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