Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan ve kadro planlaması bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de hareketl, saatler geçiriyor. Son olarak Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte ayrıntılar...