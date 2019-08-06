06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan ve kadro planlaması bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de hareketl, saatler geçiriyor. Son olarak Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:03
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Hemen hemen her bölgeye transfer yapan Fenerbahçe'de yapılanma son hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Transfer çalışmaları, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu ve Comolli'nin çalışmaları doğrultusunda tam gaz sürüyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Bunun yanı sıra mevcut takımdaki oyunculara gelen teklifler de değerlendirmeye alınıyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olması Kanarya'nın elini bollaştırmıştı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eljif'in ardından o da gidiyor

Bir ayrılık daha... Bu kez transfrerle yolcu olacak isim Miha Zajc.

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