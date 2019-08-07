Yıldız futbolcudan kulübüne rest! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum"

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Adı Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, Badou Ndiaye, Ljubomir Fejsa ve İbrahim Amadou gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirdi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...