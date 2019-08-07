07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcudan kulübüne rest! "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum"

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Adı Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, Badou Ndiaye, Ljubomir Fejsa ve İbrahim Amadou gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği yıldız futbolcu, kulübüne rest çekerek Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirdi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 15:14
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Yıldız futbolcudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

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Yıldız futbolcudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

İki stoper ve 6 numara önceliği olan Fenerbahçe, bu transferleri bu hafta içinde bitirmek istiyor.

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Yıldız futbolcudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Sarı-lacivertliler anlaşma sağladı isimleri kenarda tutarken, Luiz Gustavo'yu bekliyordu.

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Yıldız futbolcudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Ancak Brezilyalı yıldızın transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle, Fenerbahçe B ve C planlarına yöneldi.

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Yıldız futbolcudan kulübüne rest! Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Teknik direktör Ersun Yanal da 'Gustavo olmuyorsa o olsun' diyerek transferde tercihini yönetime sundu.

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