07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 14:50
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Kara Kartal'ın Bursaspor forması giyen Muhammed Şengezer ve Umut Meraş transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe ise şu ana dek tam 8 ismi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı

Takviye çalışmalarında önceliği stoper, orta saha ve forvet mevkilerine veren sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapma kararı aldı.

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