07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Girişimler başladı
Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız isim için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 14:50
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