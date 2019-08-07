07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transferde iki şok birden!
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek yıl şampiyonluğa ulaşarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Stoper, orta saha ve forvet mevkisine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilere iki isimden kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 07.08.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 16:51
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