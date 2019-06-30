30 Haziran 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler

Fenerbahçe'de transfer rüzgarı başlıyor. Alman yıldız Max Kruse'yi açıklayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 transferi birden açıklayarak şov yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler


Fenerbahçe'de Max Kruse ile başlayan transfer harekatı hız kesmeden devam edecek.

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transfer bombalarını patlacak.

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler

Sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki hafta 4 transferi daha açıklamayı planlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin duyuracağı transferler...

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler

ALLAHYAR İÇİN KAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe her konuda anlaştığı Allahyar Sayyadmanesh'in transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler

29 Haziran 2001'de doğan İranlı golcü, 18 yaşını dün doldurdu. Resmi imza için bir engel kalmadı.

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