30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor! İşte açıklanacak isimler
Fenerbahçe'de transfer rüzgarı başlıyor. Alman yıldız Max Kruse'yi açıklayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 4 transferi birden açıklayarak şov yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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