06 Haziran 2019, Perşembe

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak isteyemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın 'Bize çok şey katar' dediği yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 11:14
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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirerek bir ara 17. sıraya kadar gerileyen ve ligin ikinci yarısının son haftalarına aldığı üst üste galibiyetlerle sezonu 6. sırada tamalamayı başaran Fenerbahçe'de ana gündem maddesi transfer...

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirisinde katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon transferde aynı hataları yapmak istemiyor.

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran Sarı Kanarya'da sezon başında kiralanan Benzia, Ayew ve Slimani de takımlarına döndü.

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Fenerbahçe'de bu 6 ismin yanı sıra sözleşmeleri sona eren Volkan Demirel, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Tolga Ciğerci ile de yollar ayrılacak.

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden Carlos Kameni ile de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde 12 futbolcu takımdan gönderilecek.

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