Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi

Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak isteyemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın 'Bize çok şey katar' dediği yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





