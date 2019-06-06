06 Haziran 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye bedava gelecek! Ersun Yanal ısrarla istedi
Hayal kırıklığı bir sezonun ardından gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yapılan transfer hatalarını tekrarlamak isteyemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın 'Bize çok şey katar' dediği yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 06.06.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 11:14
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu