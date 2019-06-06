06 Haziran 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeniden Hatem Ben Arfa geldi. Sportif direktör Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında yıldız futbolcuyu uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 12:05
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