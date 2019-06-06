06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeniden Hatem Ben Arfa geldi. Sportif direktör Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında yıldız futbolcuyu uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 12:05
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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Hatem Ben Arfa...

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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı! Transferi böyle duyurulacak

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız isim ile ilgili transfer planı belirlendi.

İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

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