06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında Ben Arfa'yı uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 18:05
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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Fenerbahçe'de ana gündem maddesi Hatem Ben Arfa...

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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için 14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yapmıştı.

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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız isim ile ilgili transfer planı belirlendi.

İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

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