Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında Ben Arfa'yı uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 18:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





