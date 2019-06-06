06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Ben Arfa'yı böyle duyuracak!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transfer ile ilgili açıklamalarında Ben Arfa'yı uzun zamandır takip ettiğini ve beğendiyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. İşte Fenerbahçe'nin Ben Arfa planı...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 01:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 18:05
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