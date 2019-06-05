05 Haziran 2019, Çarşamba
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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin karşısında yeniden West Ham United çıktı. İngiliz ekibiyle adeta transfer savaşına giren Fenerbahçe'de yeni bir transfer krizi yaşanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 13:02
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