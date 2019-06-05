West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin karşısında yeniden West Ham United çıktı. İngiliz ekibiyle adeta transfer savaşına giren Fenerbahçe'de yeni bir transfer krizi yaşanıyor. İşte detaylar...