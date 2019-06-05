05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin karşısında yeniden West Ham United çıktı. İngiliz ekibiyle adeta transfer savaşına giren Fenerbahçe'de yeni bir transfer krizi yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 13:02
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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile Fenerbahçe arasında ilginç bir transfer krizi yaşanıyor.

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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

İngiliz kulübü geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi transferde Fenerbahçe'ye rakip olmaya devam ediyor.

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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin ilgilendiği birçok futbolcuya imza attıran West Ham, alamadıklarının da bir bakıma fiyatını yükseltmişti.

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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

West Ham United'ın transferi için Fenerbahçe ile yarıştığı isimler şunlardı;

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West Ham United'dan şok hamle! Futbolcuları Fenerbahçe'ye gitmesin diye...

JACK WILSHERE

İngiliz yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe tarafından İstanbul'a kadar getirilmiş, ancak sonrasında West Ham ile imzalamıştı.

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