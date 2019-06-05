05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra başkan Ali Koç'ta transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen sarı-laciverlilerin gündemindeki son isim La Liga devi Barcelona'dan oldu. Barçalı süper yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe sezonun tamamlanmasının ardından tranfer harekatına hız verdi.

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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon için hata yapmak istemiyor.

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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırma kararı alırken eksik mevkiler içinde transferler gerçekleştirerek sezona yepyeni bir başlamayı planlıyor.

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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ta transferleri gerçekleştirebilmek için mesai yapmaya devam ediyor.

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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Başkan Ali Koç, İspanya'daki Final-Four maçları sırasında Barcelonalı yetkililer ile bir araya gelmişti.

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