05 Haziran 2019, Çarşamba
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Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!
Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra başkan Ali Koç'ta transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen sarı-laciverlilerin gündemindeki son isim La Liga devi Barcelona'dan oldu. Barçalı süper yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
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