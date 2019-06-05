Barcelona'lı süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra başkan Ali Koç'ta transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen sarı-laciverlilerin gündemindeki son isim La Liga devi Barcelona'dan oldu. Barçalı süper yıldız için ilk temaslar gerçekleşti. İşte o isim...