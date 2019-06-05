05 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!
Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralına uymak adına 'Fener Ol' ve 'Winwin' gibi projeler üretirken, alternatif olarak kulübe dev bir gelir getirmenin peşinde. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza almamak için düşündüğü o plan...
Giriş Tarihi: 05.06.2019 13:15
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı