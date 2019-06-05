Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralına uymak adına 'Fener Ol' ve 'Winwin' gibi projeler üretirken, alternatif olarak kulübe dev bir gelir getirmenin peşinde. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza almamak için düşündüğü o plan...