05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralına uymak adına 'Fener Ol' ve 'Winwin' gibi projeler üretirken, alternatif olarak kulübe dev bir gelir getirmenin peşinde. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza almamak için düşündüğü o plan...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 13:15
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Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri çerçevesinde çalışmalar yürütüyor.

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Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

1 aylık ek bir zaman daha bulan sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'ya yakın bir bütçe açığıyla karşı karşıya.

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Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

'Fener Ol' projesiyle ciddi bir gelir elde eden sarı-lacivertli kulüp, kalan kısmı ise farklı bir metotla halletmeye çalışacak.

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Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

Kadroda bulunan potansiyelli yıldızlar; Eljif Elmas ve Miha Zajc'ın satışından bonservis parası kazanılıp, Finansal Fair Play kriterlerinin karşılanması amaçlanıyor.

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Fenerbahçe'nin UEFA planı ortaya çıktı!

Eljif Elmas için 11 ila 15 milyon Euro arası bonservis hedefleyen Fenerbahçe, Miha Zajc için de en az 8 milyon Euro belirledi.

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