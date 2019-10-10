Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla kısa sürede kendini gösterdi. Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriç, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kosovalı yıldızın transfer açıklaması...