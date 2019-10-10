10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı formasıyla kısa sürede kendini gösterdi. Avrupa'dan birçok kulüp, golcü oyuncuyu izlemeleri için gözlemcilerini Türkiye ve Kosova'ya gönderdi. Şu anda milli takım kampında bulunan Muriç, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kosovalı yıldızın transfer açıklaması...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:27
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Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Vedat Muriç için ilk somut adım atılmak üzere.

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Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Tottenham, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak.

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Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

İngiliz ekibi ara transfer döneminde Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferi isteyen tek takım Tottenham değil...

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Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nu bay geçecek. Bu nedenle Cebelitarık ile hazırlık maçı oynayacak. Kosova, gruptaki 6. karşılaşmasında ise pazartesi günü Karadağ'ı ağırlayacak.

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Vedat Muriç resmen açıkladı! Transfer...

TAKİP ALTINDA!

Atletico, Tottenham ve Lazio'dan gözlemciler, Vedat Muriç'i izlemek için Fadil Vokrri Stadı'nda olacak.

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