09 Ekim 2019, Çarşamba

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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli takımın yanı sıra çıktığı her alanda etkili oyunu ile dikkat çeken Kosovalı golcü için İngilizler'den açıklama geldi... 25 yaşındaki santrforun yeni takımı ve transfer olacağı tarih de duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 15:48
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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Sarı-lacivertliler; Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Adil Rami ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Bu isimlerden, oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü Muriç ise transferin gözdesi konumunda...

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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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