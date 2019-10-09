09 Ekim 2019, Çarşamba
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İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli takımın yanı sıra çıktığı her alanda etkili oyunu ile dikkat çeken Kosovalı golcü için İngilizler'den açıklama geldi... 25 yaşındaki santrforun yeni takımı ve transfer olacağı tarih de duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 15:48
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