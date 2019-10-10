10 Ekim 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor!
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Süper Lig'de beklemediği puan kayıpları yaşayan ve 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ocak ayı için transfer rotası belirlendi. Son olarak Nabil Dirar'ın ameliyat olması ile sol bekte Hasan Ali'den başka alternatifi kalmayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Fenerbahçe transfer haberleri...
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