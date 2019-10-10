10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor!

Yanal'ın gözdesi Ocak'ta geliyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

'de beklemediği puan kayıpları yaşayan ve 11 puanla 5. sırada yer alan 'de Ocak ayı için rotası belirlendi. Son olarak Nabil Dirar'ın ameliyat olması ile sol bekte Hasan Ali'den başka alternatifi kalmayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Fenerbahçe transfer haberleri...

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