10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de 7 haftada 11 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Denizlispor karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kanarya'da Hasan Ali Kaldırım ve ameliyat olan Nabil Dirar zorlu maçta forma giyemeyecek. Ersun Yanal, sol bek pozisyonu için sürpriz bir karar aldı. İşte Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin sol beki...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:43
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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın merkezinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

Tecrübeli teknik adam ilk olarak, Adil Rami ve Serdar Aziz'den takımla aralarındaki açığı kapatmalarını istedi.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

Fenerbahçe'de milli ara öncesi verilen 3 günlük izin sona ererken, Denizlispor maçı hazırlıkları son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin antrenman gündeminde savunma hataları ve hücum organizasyonlarındaki çeşitlilikler var.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda da bazı değişiklikler düşündüğü ve bu doğrultuda bazı oyunculardan hazırlık çalışmalarını milli arada hızlandırmalarını istediği öğrenildi.

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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek

İlk olarak savunma sıkıntılarına eğilecek olan Ersun Yanal ve ekibinin, Zanka'nın yanına Serdar Aziz veya Adil Rami'yi monte etmeyi planladığı ifade ediliyor.

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