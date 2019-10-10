10 Ekim 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan sürpriz karar! İşte yeni sol bek
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Süper Lig'de 7 haftada 11 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Denizlispor karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kanarya'da Hasan Ali Kaldırım ve ameliyat olan Nabil Dirar zorlu maçta forma giyemeyecek. Ersun Yanal, sol bek pozisyonu için sürpriz bir karar aldı. İşte Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin sol beki...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:43
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