17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Valbuena'dan kızdıran sözler! "Üzülmedim"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:09
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Valbuena'dan kızdıran sözler! Üzülmedim

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mathieu Valbuena, Fransa'da yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

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Valbuena'dan kızdıran sözler! Üzülmedim

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcu, Marsilya ile Paris Saint Germain arasındaki rekabet hakkında konuştu.


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Valbuena'dan kızdıran sözler! Üzülmedim

Futbol Arena'nın derlediği haberde PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesine üzülmediğini belirten Mathieu Valbuena, Marsilya taraftarı olduğunu ve bir Marsilya taraftarının PSG'nin elenmesine hiçbir zaman üzülmeyeceğini söyledi.

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Valbuena'dan kızdıran sözler! Üzülmedim

beIN Sports France'a konuşan 34 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi;

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Valbuena'dan kızdıran sözler! Üzülmedim

"Marsilya taraftarının PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine mutlu olduklarını düşünüyorum.

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