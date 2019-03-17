17 Mart 2019, Pazar
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Valbuena'dan kızdıran sözler! "Üzülmedim"
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülkesinde yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:09
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