İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımda ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünya yıldızı bir stoperi getirmek için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





