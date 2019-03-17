17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımda ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünya yıldızı bir stoperi getirmek için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:32
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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünyaca ünlü bir ismi getirmek için harekete geçti.

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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda tam bir patlama yapan ve Kolombiya formasıyla oynadığı futbolla Barcelona'dan Everton'a transfer olan Yerry Mina sezon sonunda İngiltere'den ayılacak.

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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor

Everton'a büyük umutlarla gelen ve ligin başlarında düzenli olarak forma giymesine karşın daha sonra hocası Marco Silva tarafından yedek kulübesine hapsedilen Yerry Mina takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, 24 yaşındaki tecrübeli stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

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