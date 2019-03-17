17 Mart 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe'nin ilk bombası! Skrtel'in yerine geliyor
Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımda ayrılması beklenen Skrtel'in yerine dünya yıldızı bir stoperi getirmek için kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 16:32
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