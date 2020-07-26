26 Temmuz 2020, Pazar

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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Oyundan çıkarken yaptığı..."

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu profesyonel kariyerindeki son maça çıktı. Usta yazarlar köşelerinde Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının değerlendirirken, Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a vermesini de yorumladılar.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:24
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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! Oyundan çıkarken yaptığı...

REHA KAPSAL - BÜYÜK BİR USTA GEÇTİ

24 sezon, 716 maç, 49 bin dakika, 1 UEFA Kupası, 2 Süper Kupa 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa üçüncülüğü ve 5 büyük Avrupa liginin üçünde forma giyme...

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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! Oyundan çıkarken yaptığı...

"SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Emre, oyunculuk özelliği açısından oyun bilgisi zekası, tekniği ve tabii ki klası en üst seviyede olan elit oyuncuların başında geliyordu. Ve çok özel bir oyuncuydu. 40 yaşında bu performans ve bu profesyonelliğe ancak saygı duymak gerekir. Veda maçında bile 40 yaşında bir oyuncu rakibinin sağından atıp solundan geçerek hem penaltı yaptırdı hem de golünü attı.

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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! Oyundan çıkarken yaptığı...

Emre'yi farklı kılan birçok özellik varsa asıl aidiyet duygusunun, takıma bağlılığı, kazanma arzusunun en üst seviyede olması ve de en önemlisi her gittiği kulüpte başarılı olması için bir davası vardı. Hep gittiği takımlarda en üst seviye neyse orayı takım arkadaşlarıyla her zaman sınırları zorlayarak saha içinde başarılı performanslar sergiledi. Bundan sonra yine futbolun içinde sportif direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet edecek.

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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! Oyundan çıkarken yaptığı...

"TRANSFER EDECEĞİ OYUNCULAR VE KURACAĞI TAKIMIN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR"

Fenerbahçe'nin iki sezondur doğru futbol aklı yoktu. Emre ile beraber daha az hatayla daha farklı işler yapmaya çalışacaklardır. Önümüzdeki sezonlarda Emre Belözoğlu'nun transfer edeceği oyuncular ve kuracağı takımın performansının ne olacağını merakla bekliyorlardır. İnsanlar sever veya sevmez, beğenir veya beğenmez, yalnız şu gerçeği unutmamak gerekir: Türk futbolundan Emre Belözoğlu gibi saygıyı fazlasıyla hak eden bir büyük oyuncu, bir büyük karakter; diğer tüm oyunculara rol model teşkil eden büyük bir futbol ustası geçti.

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Usta yazarlardan flaş Emre Belözoğlu sözleri! Oyundan çıkarken yaptığı...

DR. GÜRKAN KUBİLAY - İŞİ ÇOK

Rize açısından önemli maça, Fenerbahçe kart ve cezalı eksikleri dışında çıkarabileceği en tecrübeli kadro ile çıktı. Ama yavan bir 20 dakika ile başladı oyun. 20 dakika boyunca Fenerbahçe'nin tek şutu Ferdi'den, Rize'nin tek atağı ise, Emre'den kaptıkları topta, hızlı hücum sonucu Boldrin'den geliyordu.

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