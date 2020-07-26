26 Temmuz 2020, Pazar

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Corona virüsü pandemisinin ardından yaşadığı düşüş sonrası sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da yönetim, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği 2 yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçerken, tecrübeli oyuncuyla yapılan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:18
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Antalyaspor beraberliğiyle sezona nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, sezonun sona ermesiyle birlikte tüm enerji transfere harcanacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

3 TRANSFERİ TAMAMLADI

Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 transfer çalımı birden! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Cimbom üç transferi şimdiden bitirdi. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Çaykur Rizespor ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

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