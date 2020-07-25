25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sona ermeden Adil Rami, Mauricio Isla ve Max Kruse ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir yıldızla daha yolların ayrılacağı öne sürülürken, tecrübeli oyuncunun yeni takımı da duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:04
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor. Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular transfer edilecek.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu'nun sık sık teknik direktör Tahir Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı bir ismin yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

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