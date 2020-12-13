13 Aralık 2020, Pazar
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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Sahasında Malatya'ya karşı beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi sahasında üst üste 3 kez mağlubiyet yaşadı. Sabah Gazetesi yazarları da bu karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdiler. İşte o yazılar...
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