13 Aralık 2020, Pazar

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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Sahasında Malatya'ya karşı beklenmedik bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi sahasında üst üste 3 kez mağlubiyet yaşadı. Sabah Gazetesi yazarları da bu karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdiler. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:01
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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

GÜRCAN BİLGİÇ - HEM ACEMİ HEM ŞIMARIK
Sahaya çıkan takımın şampiyonluk hesaplarında değil, iddiası kalmamış kadro gibi olmasıdır ilginç olan. Malatyaspor'un golleri atmasından öte, buna tepki veremeyen, ikili mücadeleleri kaybeden, oyuna kurgu getiremeyen ve sürekli vazgeçen oyuncular grubu endişe verici.

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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

Ligin 12 haftası geçip, "Bizi kasım ayından sonra görün" beklentisinin, sonucu 'hiçbir şey' olan görüntüsü karşımızdaydı. Erol Bulut da takım olmaktan vazgeçip kendileri için planlar yapanlar da bu sorumluluğu üstlenmeli. Erol hoca ile başlarsak, takımda bir tane bile formda oyuncu olmamasının analizini yapmalı. "Kim hak ederse o oynar" demek, sahaya yazdığın on biri bir anda Fenerbahçe'nin oyuncusu haline getirmiyor. Ölçü saha ise Sosa'nın kulübede başlaması doğru ama Cisse niye on birin içinde?

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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

Tisserand'ın acemi mangasında başını çektiği defans hatalarına bakın. Arkası dönük oyuncuya faulü yapıp penaltıyı yaptığı gibi, rakibin tek santrforunu da kaçırıyor gözünde. Öncesinde Caner'in ofsaytı bozması da cabası.

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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

Malatyaspor'un 'zayıf' haline bakıp, topun kendi kendine gol olacağını zanneden 'şımarık' bir grup var karşımızda. Hamzaoğlu santrforlarından bek üretiyor, onları geri koşturuyor. Bu konsantrasyonu hissettikleri anda, geçmişteki Konya-Beşiktaş maçlarının kopyası çıkıyor karşımıza.

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Usta yazarlardan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri!

Erol Bulut'un sahaya çıkardığı on birin planlarında, kazanmak istediği oyuncular var. Ancak, Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsünü bozmasıyla birlikte rakibi seyreden bir takımı oldu. Bu sonuç Erol Bulut yetersizliği değil, oyuncuların kazanma inancını kaybetmesi ve toptan kaçmaya başlamasıdır. Bu ruh halini iyi yönetemeyen de Erol Bulut.

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