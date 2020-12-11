11 Aralık 2020, Cuma

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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kadıköy'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Malatya ekibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sarı-siyahlılar ise bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 20:03
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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

İlk 11 haftada 23 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Son olarak Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönen Erol Bulut'un öğrencileri, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u yenerek hem seri yakalamak hem de Kadıköy'de yeniden kazanmak istiyor.

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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda kaybettiği 10 puanın 8'ini Kadıköy'de yitirdi.

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Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Evinde oynadığı son 2 maçtan üst üste mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, 2 yıl sonra ligde Kadıköy'de arka arkaya yenilmişti.

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