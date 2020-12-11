Erol Bulut kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kadıköy'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Malatya ekibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sarı-siyahlılar ise bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 20:03 ABONE OL