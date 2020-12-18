18 Aralık 2020, Cuma

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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "Bütçeye uygun.."

Süper Lig'de son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe, taraftarlarını oynanan futbol ile hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül ise Fenerbahçe'ye transfer önerisinde bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:16
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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Bütçeye uygun..

Fenerbahçe'de son gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teknik direktörler ve yönetimlerin transfer politikalarıyla ilgili erken ve iddialı teşhisler yapıyorum... Esas amacım yardımcı olmak. Bu sezon başında F.Bahçe'nin transferleri ile ilgili yorum yaparken; Samatta, Cisse, Valencia ve Ademi'nin yapılarının kanat forvetine uygun olmadığını söyledim. Dördü de santrfor özelliğinde.

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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Bütçeye uygun..

Bir tek Perotti var… Hem çok kaliteli hem de çok etkili kanat forvet. Ancak o da sakatlık problemi yaşıyor. Ne zaman oynamaya başlar bilemiyorum. Bunun yanında Sosa belli bir yaşa geldi. Trabzonspor'da da fizik açıdan yeterli değildi. İstanbul'da fizikten daha da düşer.

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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Bütçeye uygun..

Çok ses getiren Mert Hakan için de şunları söylemiştim; "Yapısı dolayısıyla katkı vermesi için çok güçlü olması lazım." O da İstanbul'da Sivas'taki gücüne ulaşamaz. Sonra lig başladı. Şunları gördüm; Bulut, Ozan'ı yapısına uymayan 10 numara pozisyonunda görevlendiriyor. 10 numara özelliği olan Pelkas'ı da yapısına uymayan kanat forveti olarak kullanıyor.

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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Bütçeye uygun..

Daha sonra gazetemdeki köşemde de yazdım. Caner ve G.Gönül önemli kanat bekleri. Ama bunların yaşları dolaysıyla ağır yükü 90 dakika taşımaları mümkün değil. Bu yüzden 5 oyuncu değiştirme hakkı varken, elinde de Sangare ve Novak alternatifleri dururken, son 20-25 dakikada ilk değişikliklere beklerden başlanmalı.

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Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Bütçeye uygun..

Çare transfer mi?

Kadroda ciddi sıkıntılar var. Gustavo ve Tisserand da dahil tüm yabancılarda fiziki düşüş var. Bunun yanında da eldeki kadroyla beklenen organize futbolun sahaya yansıması zor görünüyor. Bu problemler devam edecek. Puan cetvelindeki tablo gösteriyor ki kaybedilmiş bir şey yok. Bakalım Erol Bulut ne gibi tedbirlerle çare üretecek.

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