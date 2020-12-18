Usta yazardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "Bütçeye uygun.."

Bir tek Perotti var… Hem çok kaliteli hem de çok etkili kanat forvet. Ancak o da sakatlık problemi yaşıyor. Ne zaman oynamaya başlar bilemiyorum. Bunun yanında Sosa belli bir yaşa geldi. Trabzonspor'da da fizik açıdan yeterli değildi. İstanbul'da fizikten daha da düşer.