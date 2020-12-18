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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Süper Lig'de son 5 haftada 3 mağlubiyet alarak düşüşe geçen Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesi Altay Bayındır, kırmızı kart cezalısı durumunda iken, kaleyi kimin koruyacağı ise merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:24
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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da aynı mevkide birden fazla oyuncunun sakatlık ya da ceza problemi yaşaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Daha önce sağ bek, stoper, kanat ve santrforda yaşanan sorun bu kez kalede baş gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, bu hafta ligdeki Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

15 Kasım'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ikinci kaleci Harun Tekin de tam olarak oynayacak seviyeye gelmediği için gözler üçüncü kaleci Oytun Özdoğan'a çevrildi.

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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Sarı lacivertli camiada herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Gaziantep'te Oytun mu oynayacak, yoksa riske girilip Harun'a mı şans verilecek?

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Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karacabey maçında Altay'ın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Oytun için hocaları, "Çok yetenekli bir genç. Görev verildiği takdirde bu sorumluğun üstesinden gelebilecek kapasitede. En büyük avantajı 1.98 metre boyunda olması. O da uzun boyunu en iyi şekilde kullanıyor ve yan toplarda çok başarılı. Maçın seyircisiz olması, Oytun gibi tecrübesiz bir gencin işini kolaylaştıracak. Bir de takımın genelinde gençleri seven ve sahip çıkan bir hava var. Ağabeyleri ona gereken desteği verecektir" dedi.

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