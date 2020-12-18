Fenerbahçe'de kaleci sorunu! Gaziantep FK maçında...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karacabey maçında Altay'ın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Oytun için hocaları, "Çok yetenekli bir genç. Görev verildiği takdirde bu sorumluğun üstesinden gelebilecek kapasitede. En büyük avantajı 1.98 metre boyunda olması. O da uzun boyunu en iyi şekilde kullanıyor ve yan toplarda çok başarılı. Maçın seyircisiz olması, Oytun gibi tecrübesiz bir gencin işini kolaylaştıracak. Bir de takımın genelinde gençleri seven ve sahip çıkan bir hava var. Ağabeyleri ona gereken desteği verecektir" dedi.