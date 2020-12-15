15 Aralık 2020, Salı

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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

Süper Lig'de son 3 iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe'de moraller oldukça bozuk. Sarı lacivertli ekip son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi. Maçın ardından usta gazeteci Hakkı Yalçın'ın Fotomaç gazetesinde kaleme aldığı yazı gündeme oturdu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:32
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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

Ne bir sistem ne yaratıcılık. Savunmadan yayılan negatif enerji iki ön liberonun ayaklarında uykuya daldı. Hepsini toplasan bir Tetteh etmeyen Fenerbahçe forveti Malatyaspor karşısında daraldıkça daraldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

Elde ne kaldı? Ciddiyette ve cesarette yetersiz bir takım duruşu ve 3 farklı yenilgi. Tarihinde ilk defa kendi sahasında üst üste 3 maç kaybetmenin gururu da caba!

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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

İki yenilgi arasında tutulmuş bir dilekti üçüncü yenilgi. Sahte övgülerle "şampiyonluk sigortası" yaptırdıklarını düşünenler, kaybettikleri puanları sezon sonunda düşler tarlasında mı toplayacak acaba?

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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

İki yenilgi arasında tutulmuş bir dilekti üçüncü yenilgi. Sahte övgülerle "şampiyonluk sigortası" yaptırdıklarını düşünenler, kaybettikleri puanları sezon sonunda düşler tarlasında mı toplayacak acaba?

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Usta yazardan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ardından flaş sözler!

Maçı çevirmek için yapılan eyleme bakın, son 20 dakikada Pelkas'ı çıkarıp savunmayı güçlendiren (!) Novak'ı oyuna almak. Kimsenin gülmediği şaka!

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