15 Aralık 2020, Salı

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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

Yaz transfer döneminde tam 18 futbolcu transfer eden Fenerbahçe'de son dönemlerde alınan kötü sonuçlar sarı lacivertli yönetimi, ocak ayı transfer dönemi için harekete geçirdi. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Samuel Kalu, yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:57
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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi.

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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; Yönetimin yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bordeaux ile görüşeceği öğrenildi.

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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

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Samuel Kalu yeniden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde! Yönetim harekete geçti...

KANATLAR SINIFTA KALDI

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı.

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