14 Aralık 2020, Pazartesi

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Süper Lig ekipleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, İstanbul takımlarının dünya yıldızı golcü için devreye girdiğini yazdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:43
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Süper Lig ekipleri bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Şampiyonluk yarışında son haftalarda aldığı sonuçlarla ağır yara alan son şampiyon Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı isim için devreye girdiği yazıldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Daha önce birçok futbolcu için karşı karşıya gelen ezeli rakipler için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Atletico Madrid'de iyice gözden düşen yıldız futbolcu için harekete geçen Süper Lig'in devleri, oyuncuyu renklerine katmak için kıyasıya rekabete giriştiği duyuruldu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

DIEGO COSTA İÇİN DEVREYE GİRDİLER

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Atletico Madrid, Rodrigo Moreno'yu kadrosuna katmak adına Diego Costa ile yollarını ayırmak isterken oyuncuyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.

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