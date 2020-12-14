Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Süper Lig ekipleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, İstanbul takımlarının dünya yıldızı golcü için devreye girdiğini yazdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:43 ABONE OL