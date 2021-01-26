Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

EMRE BOL:

Mahşerin 3 atlısı yine işi bitirdi. 4. atlı da çok yakında takıma girecek. İşte o zaman Fenerbahçe tadından yenmez bir ekip olacak. Rakip teknik direktörler inanın ne yapacağını, kime önlem alacağını şaşırıyor. Hangisini kapatsan, öbürü gelip işi bitiriyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe savunulması en zor takım durumunda.