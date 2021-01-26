26 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın ardından usta spor yazarı mücadeleyi değerlendirirken, Mesut Özil ile ilgili Erol Bulut'a uyarıda bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:30
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Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

EMRE BOL:
Mahşerin 3 atlısı yine işi bitirdi. 4. atlı da çok yakında takıma girecek. İşte o zaman Fenerbahçe tadından yenmez bir ekip olacak. Rakip teknik direktörler inanın ne yapacağını, kime önlem alacağını şaşırıyor. Hangisini kapatsan, öbürü gelip işi bitiriyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe savunulması en zor takım durumunda.

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Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

Thiam, Samatta ve Pelkas birbirlerini tanıdıkça daha etkili olmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda gün gelecek gözleri kapalı oynamaya başlayacaklar ki işte o zaman vay rakiplerin haline!

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Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

Mesut Özil Fenerbahçe'ye geldiğinden beri, "birileri" "Erol Bulut ne yapacak?" diye ortalığı yangın yerine çevirmeye, karıştırmaya çalışıyor.

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Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

Bir teknik direktör, takımı nasıl maç kazanacaksa, o isimlerle sahaya çıkar. Mesut Özil mi, Pelkas mı, ya da beraber oynayabilirler mi sorusu kesinlikle şu anda formunu arttırarak hedefine ilerleyen takımı karıştırmaya yöneliktir. Erol hocanın bu tuzağa kesinlikle ve kesinlikle düşmemesi gerekiyor.

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Usta yazardan Fenerbahçe - Kayserispor maçı ardından flaş yorum!

Kim iyiyse, kim formdaysa, kim daha fazla problem çözüyorsa sahaya o çıkacak. Pelkas'ın müthiş uyumunu ve takıma yaptığı olumlu katkıyı kabul ediyorum.

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