26 Ocak 2021, Salı

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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde yer alan yıldız stoper için Belçika'dan kötü haber geldi. Aktarılan bilgiye göre sarı-lacivertlilerin görüştüğü o isim için Fransız kulübü de devreye girdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 18:16
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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-0'lık net skorla ayrılarak zirve takibini sürdürmüştü.

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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Sarı lacivertliler, alınan galibiyetle beraber bir yandan saha içindeki pozitif gidişatın sürmesini isterken, bir yandan da transferlere yoğunlaşmış durumda.

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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Şimdiye dek kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile beraber Osayi ve Attila'yı katan Kanarya, listedeki diğer isimlerle da temas halinde.

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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Kısa süre önce İrfan Can Kahveci için Galatasaray ile rekabete giren Fenerbahçe, bu kez Belçika'dan istediği o yıldız için bir Fransız kulübüyle karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe transferde zora girdi! Fransızlar devrede

Belçika basınının konu ile ilgili yazdığı haberin başlığında o kulübün, transferde Fenerbahçe'yi yenmeyi hedeflediği ifade edildi.

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