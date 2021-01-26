İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Ara transfer döneminde kadrosunu Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'le güçlendiren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray'ın da resmi temaslarda bulunduğu, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci için devreye girdi. İşte Kanarya'nın 25 yaşındaki oyuncu için sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:09 ABONE OL