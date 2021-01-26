26 Ocak 2021, Salı

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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Ara transfer döneminde kadrosunu Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'le güçlendiren Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray'ın da resmi temaslarda bulunduğu, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci için devreye girdi. İşte Kanarya'nın 25 yaşındaki oyuncu için sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.01.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:09
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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Ara transferde Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Transferde durmak bilmeyen Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer etmek istiği İrfan Can Kahveci için devreye girdi.

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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Arsenal'den Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada ses getiren ve Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmak isteyen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci için sürpriz bir teklif yaptı.

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İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif

Yönetimin, Medipol Başakşehir'e İrfan Can'a karşılık Papiss Demba Cisse, Serdar Aziz ve Deniz Türüç'ü bonservisleriyle birlikte vermeyi teklif ettiği, ayrıca 5 milyon Euro da para önerdiği öğrenildi.

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