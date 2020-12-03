Usta yazardan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "Taktik değil mücadele"

10 kişi kaldıklarında bile bunu hissettirmediler. Takım halinde direndiler, koştular, istediler ve kazandılar. Buna taktik diyemeyiz. Bunun adı daha iyi hazırlanmaktır. Çünkü sahaya baktığımızda Fenerbahçe her alanda üstün. Daha çok şut atmış, top kapmış, pozisyon aramış, orta yapmış. Neredeyse rakibinin iki katı üstünlüğü var. Yedi şutta; beş isabet ve dört gol buldu Beşiktaş.