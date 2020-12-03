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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle Luiz Gustavo cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli takıma ligin 11. haftasında oynanacak Denizlispor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 15:39
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Beşiktaş'la oynanan derbi mücadelesi sonrası Luiz Gustavo üzüntüsü yaşanıyordu. Maçta sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

Gustavo'nun bu hafta ligde forma giyemeyecek olması moralleri bozarken, sarı-lacivertlilere müjdeli haber ise bir başka isimden geldi.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, son yapılan idmanda takımla çalıştı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

28 yaşındaki orta sahanın, Gustavo'nun cezalı olduğu Denizlispor mücadelesi öncesi takımda yer alması teknik heyeti sevindirdi.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Luiz Gustavo'nun yerine...

Deneyimli futbolcunun ilk 11 olmasa da maçın gidişatına göre süre alabileceği gelen bilgiler arasında.

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