Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 futbolcuyla güçlendiren ve rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüsleyip taraftarını mutlu sonla buluşturmak istiyor. Bu doğrultuda Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, taraftarını da şampiyonluk havasına sokacak 2 dünya yıldızını gündemine aldı. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:39 ABONE OL