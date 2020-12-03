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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 futbolcuyla güçlendiren ve rakiplerine gözdağı veren Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüsleyip taraftarını mutlu sonla buluşturmak istiyor. Bu doğrultuda Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, taraftarını da şampiyonluk havasına sokacak 2 dünya yıldızını gündemine aldı. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 09:39
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, son 2 sezon sırasıyla ligi 6. ve 7. olarak bitirdi.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Son şampiyonluğu 2013-14 senesinde yaşayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ipi göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertli takım, idari koordinatör olarak da eski futbolcusu Selçuk Şahin ile anlaşmıştı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

Ligde ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demişti.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Devre arasında 2 dünya yıldızı birden

SON 3 MAÇ, 2 MAĞLUBİYET!

Sonrasında çıktığı son 3 maçta 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

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