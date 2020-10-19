Usta yazardan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe tat vermiyor"

EMRE BOL - HADİ BAKALIM!

Sen kılı kırk yararak istediğin kadar transfer yap, ligin en iyi takımını kur. Ama maçların sonucunu çoğunlukla hakemler belirlesin. Olacak iş mi bu Allah aşkına? Henüz ligin başı ama daha şimdiden hakemlerden midem bulanmaya başladı. Dünyanın herhangi bir noktasında Serdar Aziz'in pozisyonunda penaltı verecek bir hakem var mıdır acaba?