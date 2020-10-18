18 Ekim 2020, Pazar

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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Mücadele sonrasında sarı-lacivertli takımda Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Enner Valencia, Sinan Gümüş, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Harun Tekin ve Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:52
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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Marcel Tisserand: Zor bir maçtı, Göztepe bize maç içerisinde problemler yaşattı. Goller attık ama daha fazlasını da atabilirdik. Galip geldik sonuç olarak, bu galibiyet de bizi daha iyi bir konuma getirdik ve gelecek hafta oynayacağımız maç için de bizi morallendirdi. Bazen bu tip maçlar olacak, önemli olan son bölümde hep beraber savunma yapmaktı.

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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Nazım Sangare: Çok mutluyum, ilk maçına çıktım. Fenerbahçe için oynamak çok özel bir şey, gurur duyuyorum. Umarım böyle devam ederiz. Kendi performansımdan çok memnun değilim ama pozitif adımlar atacağım ve daha iyi performans göstereceğim. Çok iyi çalışıyoruz, bugün de gördük. Eminim ki daha iyi zamanlar da gelecek.

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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Enner Valencia: Mutluyum, bu 3 puanı hak ettik. Çok iyi çalışıyoruz, bu şekilde devam edip daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum.


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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Sinan Gümüş: Herkesin ayağına ve yüreğine sağlık, çok iyi bir galibiyet. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder.

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Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu

Luiz Gustavo: Her geçen maç daha iyiye gidiyoruz, deplasmanda oynanan maçlar zordur. Maçlar oynadıkça, zaman ilerledikçe daha iyiye gideceğiz. Çok çalışıyoruz, doğru yoldayız. Bizim anlayışımız hep kazanmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Her maçta elimizden geleni yapıp kazanmayı amaçlıyoruz.

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