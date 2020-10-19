19 Ekim 2020, Pazartesi

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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansın ardından birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Vedat Muriqi, Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Yeni takımıyla ilk maçına geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Sampdoria karşısında çıkan Kosovalı golcü, takımının 3-0 kaybettiği maçın ardından İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:29
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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ardından sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin gerçekleştirilen corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

Bir süre karantinada kalan Muriqi'nin karantina süresinin sona ermesinin ardından Lazio'daki ilk maçına hafta sonu çıktı.

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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında başkent ekibi Lazio'yu konuk etti.

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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

Karşılaşma Lazio'nun 3-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlansa da İtalya basını maçtan çok Fenerbahçe'den 17.5 milyon € karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi konuştu.

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Vedat Muriqi İtalya'da gündem oldu! Sampdoria maçının ardından...

59. dakikada oyuna giren Kosovalı futbolcu, aldığı süre boyunca gösterdiği performansla İtalyanları etkilemeyi başardı.

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