22 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Usta yazarlar karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:06
ABONE OL
  • 1
  • 18
Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

EMRE BOL - STANDART!

Sevgili Erol Bulut; bana dün gece oynanan maçın taktiğini bir ara anlatır mısın? Bu kadar kopuk kopuk oynayarak Fenerbahçe nereye varacak? Saat 16 gibi televizyonun başına oturdum. Önce Karagümrük- Beşiktaş maçını izledim. Beşiktaş fırsat bile vermeden rakibini yendi, geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

Ardından izlediğim Sivasspor- Fenerbahçe maçı inanın bana hiç keyif vermedi. Topu rakibe verme taktiğini, deplasman maçlarında kontra atak yapmayı rakipler çözdü Erol hocam. Ayrıca Fenerbahçe bu kadrosuyla topla oynamak zorunda sanki...

  • 3
  • 18
Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

Topun peşinden koşabilecek az adam varken başka bir çare yok gibi görünüyor. Her yere koşan, her eksiği kapatan Ozan'ın yokluğunda başka bir planla sahaya çıkmasını beklerdim Erol hocanın. Pelkas olmasa neredeyse rakip sahaya gidilemeyecekti.

  • 4
  • 18
Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

Kadrolar açıklandığında geçen haftanın en kötüsü Novak'ı sahada gördüğümde açıkçası şaşırdım. Caner sakat olsa bir şey demeyeceğim elbette. Kimse kusura bakmasın ama Caner varken, - form durumları itibariyle- formayı Caner alır.

  • 5
  • 18
Usta isimler Sivasspor - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi

Stoper mevkisinde kalabalık olmasına karşın yeterlilik anlamında sıkıntı var. Eldeki kalabalıktan kurtulup, tandemi sağlamlaştırmak gerekiyor. Topu rakibe verirsen canavar gibi bir orta sahan olması gerekiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör