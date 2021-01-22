22 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Devre arasında transferde adından söz ettiren Fenerbahçe; Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Marega'nın da şartlarını sorduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 22.01.2021 18:53
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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı.

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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı.

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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe'de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı.

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Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Sarı-lacivertliler, forvet içinse Porto'nun Malili golcüsü Moussa Marega'yı bitirmek istiyor.

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