Fenerbahçe’den Moussa Marega harekatı! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.