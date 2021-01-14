Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

DİĞER ADAY GRAÇA!

Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen Ricardo Graça ile ilgilendiğini yazdı. 23 yaşındaki stoper için Milan ve Roma takımının da devrede olduğu bildirilirken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İşte listedeki diğer isimler...



