14 Ocak 2021, Perşembe

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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

Ünlü gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan forması giyen tecrübeli stoper için temaslarını sıklaştırdığını duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.01.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 06:11
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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

Stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe'de 6 isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertliler ilk olarak Milan'la sözleşmesi bitecek Mateo Musacchio için temasları sıkılaştırdı.

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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın sosyal medyadan duyurduğu habere göre 30 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Serie A'da oynama şansı bulamasa da sezon sonuna kadar takımda kalmak istiyor. Parma'nın da ilgilendiği Musacchio için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılabileceği belirtildi.

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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

DİĞER ADAY GRAÇA!
Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Vasco da Gama forması giyen Ricardo Graça ile ilgilendiğini yazdı. 23 yaşındaki stoper için Milan ve Roma takımının da devrede olduğu bildirilirken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

İşte listedeki diğer isimler...

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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

SOKRATIS

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Ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe'nin stoperi Milan'dan

SIMON DELI

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