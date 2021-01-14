Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Kulüpler kendilerine katkı sağlayacak isimler ile ilgili tüm görüşmeleri yaparken, Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için adı en çok geçen isimlerin başında gelen Mesut Özil hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mesut Özil'in transferinde tek engel Arsenal ile arasındaki anlaşma süreciydi. Bu sorunda büyük bir adım atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:16 ABONE OL