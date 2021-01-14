14 Ocak 2021, Perşembe

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Süper Lig'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Kulüpler kendilerine katkı sağlayacak isimler ile ilgili tüm görüşmeleri yaparken, Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için adı en çok geçen isimlerin başında gelen Mesut Özil hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Mesut Özil'in transferinde tek engel Arsenal ile arasındaki anlaşma süreciydi. Bu sorunda büyük bir adım atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:16
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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Sezona büyük umutlarla başlayan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Erol Bulut'u teknik direktör koltuğuna getirdi ve 18 transfer yaptı.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Emre Belözoğlu, futbolcu kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başladı.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Transferleri oldukça hızlı şekilde çözen Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak ilk sezonunda adeta şov yaptı.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Ancak kurulan bu kadroya rağmen Fenerbahçe birçok maçta taraftarına umut vermeyen bir görüntü çizdi. Taraftarlarda ortak görüş, takımda lider oyuncu eksikliği olduğuydu. Ara transfer döneminde bombayı patlatan Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!

Ancak yıldız futbolcunun mevcut kulübü Arsenal'den tam 7 milyon sterlin alacağı bulunuyor.

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