01 Haziran 2020, Pazartesi

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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

2001-2007 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özat, adı uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 23:28
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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

Futbolculuk kariyerinde uzun dönem Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Ümit Özat, SporArena'ya konuştu.

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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

Futbol gündemini değerlendiren Özat, sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yoğun yer alan Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullandı.

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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

İŞTE ÜMİT ÖZAT'IN AÇIKLAMALARI

"Yanılmıyorsam 12. sıradan başlayıp son sıradaki takıma kadar bu takımlar küme düşmesinin kaldırılmasını istiyor. Küme düşmeyi kaldırmak nedir ya çok saçma bir şey. Küme düşmeyi kaldırırsanız şampiyonluğu da kaldırın o zaman. Mantığı var mı bu işin ya Allah aşkına..."

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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

"Lig hangi şekilde biterse bitsin şampiyon olamayan ve küme düşen takımların her türlü bahanesi olacak. Önce buna hazır olmak lazım. Bizim ülke bahaneler ülkesi zaten. Seyircisiz oynanmasının Trabzonspor'a dezavantaj oluşturmasını bekliyorum..."

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Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe sözleri! Mesut Özil...

"F.BAHÇE KENDİNE UYGUN ANTRENÖR BULACAKTIR"

"Ben Fenerbahçe'nin seçme makamında değilim. Buna onlar karar verecek. Benim şu isim doğru, şu isim yanlış demem doğru olmaz. Mutlaka Fenerbahçe kendisine uygun bir teknik direktör bulacaktır..."

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