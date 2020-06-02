02 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, 5 yıldız ismin transferi için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 06:37
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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

Son iki sezonda yaşanan hüsranın ardından kadronun iskeletini değiştirme kararı alan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği var.

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezondan itibaren futbolun başına geçmesi planlanan Emre Belözoğlu'nun bu transfer harekatında başrol oynadığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

Takvim'in haberine göre, ligi bilen isimler üzerinde duran Belözoğlu'nun, 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

Bu isimlerden ikisi ise Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları…

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim

LİSTENİN TEPESİNDE VISCA VE İRFAN CAN VAR!

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin, tecrübeli futbolcunun transfer listesinin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor.

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