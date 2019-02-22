22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Moses'da o furyaya uydu... Hem Fenerbahçe yönetiminin hem de Fenerbahçe taraftarının çok şey beklediği Victor Moses, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Bunun sebebi 20 milyon dolarlık dopingi olabilir. Tüm bunlar bir yana Victor Moses'ın dillere destan bir spor araba koleksiyonu olduğunu biliyor muydunuz? Bu koleksiyonda neler yok ki. Lüks araç konusunda Victor Moses ne ilk ne de son futbolcu değil. İşte başta Victor Moses olmak üzere futbolcuların arabaları.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 16:50
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Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

FENERBAHÇE ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Chealsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses şu sırlar Süper Lig'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri.

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Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Fenerbahçe taraftarını mest eden Victor Moses'ın, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ise en çok merak edilenlerden biri.

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Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Eğer Victor Moses geri dönerse, İngiltere'de onu milyonluk bir araç koleksiyonu bekliyor. Lüks araç koleksiyonu bulunan Victor Moses'ın lüks araç koleksiyonun tahmini değeri 20 milyon dolar. Gelin Moses'ın araç koleksiyonuna yakından bakalım.

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Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

Ferrari 458 Italia

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Fenerbahçeli Victor Moses'a 20 milyonluk doping! (Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatları)

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