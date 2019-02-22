22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Süper Lig'de kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını üzmeyi sürdürdü.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:31
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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımına karşı ilk maçı evinde 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, rövanşta ise bekleneni veremedi.

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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Rakibine 3-1 kaybederek Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı.

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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu.

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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti.

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