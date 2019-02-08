08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda yer alan tüm ekiplerin lakaplarını ve bu lakaplara uzanan hikayeleri, resmi sitesi üzerinden yayınladı. İşte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Chelsea'den Arsenal'e uzanan lakapların hikayeleri...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:08
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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA, Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yer alan takımların lakaplarını ve hikayelerini yazdı.

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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

İşte Arsenal'dan Fenerbahçe'ye Chelsea'den Galatasaray'a kadar Avrupa Ligi'nde yer alan takımların lakapları ve nereden geldikleri...

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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

ARSENAL - TOPÇULAR

Arsenal, 1886'da silah işçileri tarafından kuruldu.

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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

O yüzden askeri toplara gönderme yapan 'Topçular' lakabına sahipler.

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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

BATE BORISOV - SARI-MAVİLİLER

Kulübün renklerinden kaynaklanıyor.

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