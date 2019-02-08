08 Şubat 2019, Cuma
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UEFA resmi sitesinden yayınladı: Galatasaray ve Fenerbahçe...
UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda yer alan tüm ekiplerin lakaplarını ve bu lakaplara uzanan hikayeleri, resmi sitesi üzerinden yayınladı. İşte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Chelsea'den Arsenal'e uzanan lakapların hikayeleri...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:08
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