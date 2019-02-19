19 Şubat 2019, Salı

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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 21 Şubat Perşembe günü rövanş maçlarına çıkacak. İlk maçlarını oynayan temsilcilerimiz için 'Rakiplerine karşı tur atlar mı?' sorusunun oranları ve galibiyet, beraberlik, mağlubiyet oranları açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 11:08
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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde 1-0 kazandığı Zenit maçının rövanşına Rusya'da çıkıyor...

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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'nin Zenit'i eleyip, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmesi için Rusya'daki ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz rövanş maçında iki farklı yenilmemesi yeterli.

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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rusya'da galip gelmesine 3.20 oran belirledi.

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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beraberlik ihtimaline 2.90 verilirken, Zenit'in oranı 1.85 olarak açıklandı.

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UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"KİM TUR ATLAR?" ORANLARI...
Öte yandan 'Kim tur atlar?' oranlarında ise Fenerbahçe'ye 1.20 verilirken, Zenit'in oranı 2.70 olarak ilan edildi.

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