UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 21 Şubat Perşembe günü rövanş maçlarına çıkacak. İlk maçlarını oynayan temsilcilerimiz için 'Rakiplerine karşı tur atlar mı?' sorusunun oranları ve galibiyet, beraberlik, mağlubiyet oranları açıklandı. İşte detaylar...