Ersun Yanal Fenerbahçe'nin Zenit 11'ini belirledi!

Sezonun belki de en önemli haftasını yaşayacak olan Fenerbahçe'de nefesler tutuldu... Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Zenit ile 1-0'ın rövanşına çıkacak. Alınacak sonuca göre elde kalan son hedef Avrupa'da yola 'devam' ya da 'tamam' denilecek.