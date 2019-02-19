19 Şubat 2019, Salı
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Ersun Yanal Fenerbahçe'nin Zenit 11'ini belirledi!
Zorlu bir haftaya giren Fenerbahçe'de ilk hedef Zenit maçı. Zenit dönüşü Beşiktaş derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın derbiyi düşünerek Zenit karşısında farklı bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 11:21
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