Erman Toroğlu: "Bir yerden emir mi alıyorsunuz?"

'Elmayı çok seven firma Alex'i getiriyor. Ne zaman getiririm? Aykut'la Alex'i karşılaştırdığım zaman, firmanın adı olur.' Geçin ya! Fenerbahçe yönetimi diyecek ki, 'Ben iki tane değerli adamımı birbirine kırdırmam, vazgeçin bir hafta sonra yapacağım.' "