Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Cemil Usta Sezonu'na iddialı bir kadro kurarak başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla sezona başlamıştı. Ligin ilk yarısında iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, ikinci yarısında beklentileri karşılayamamış ve üst üste 7 maçta galip gelememişti. Kanarya'nın ayrıca bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de kurduğu hegemonya da son bulmuştu. Ligin bitimine 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren F.Bahçe, bu kapsamda gündemine dünya yıldızını aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:25 ABONE OL