17 Temmuz 2020, Cuma

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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Cemil Usta Sezonu'na iddialı bir kadro kurarak başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla sezona başlamıştı. Ligin ilk yarısında iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, ikinci yarısında beklentileri karşılayamamış ve üst üste 7 maçta galip gelememişti. Kanarya'nın ayrıca bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de kurduğu hegemonya da son bulmuştu. Ligin bitimine 2 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren F.Bahçe, bu kapsamda gündemine dünya yıldızını aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 17.07.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:25
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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlardan sonra zirve yarışına havlu atmıştı.

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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Yaz transfer döneminde büyük bir değişime gidecek Kanarya, birçok isimle yolları ayırırken, takıma takviye yapacağı isimlerin listesini de oluşturdu.

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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Bu kapsamda geniş bir liste hazırlayan F.Bahçe, ilk transferini Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak duyurmuştu.

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Transferde bombalar patlıyor! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Gelecek sezon gençlere yatırım yapacak sarı-lacivertli kulüp, Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'la da prensip anlaşmasına varmıştı. (İlgili video için tıklayın.)

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